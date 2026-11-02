При обработени 100% от изборните протоколи на СИК в РИК битката за „Дондуков” 2 печели двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев. Те водят с категорична преднина пред опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев.

Към 09:15 ч. на 2 ноември Йотова и Вълчев събират 57.566% от доверието на избирателите (общо 1 093 852 гласа). Двойката Гюров – Кандев е на втора позиция с 39.483% от вота (750 251).

С опцията „Не подкрепям никого” са избрали да гласуват 2.951% от упражнилите правото си на глас (56 080 души), сочат обобщените данни на Централната избирателна комисия.

Според данните от паралелното преброяване на агенция „Тренд” окончателната избирателна активност на балотажа е достигнала 27,5%.

Особено показателни са резултатите от вота на сънародниците ни зад граница при обработени 99,02% от протоколите:

► В Съединените щати: Първа по гласове е двойката Гюров – Кандев с категоричните 67,5%, докато Йотова и Вълчев събират 30,5%. С „Не подкрепям никого” са гласували 1,9%.

► В Русия: Картината е напълно противоположна – Йотова и Вълчев печелят убедително с 84,0%, докато Гюров и Кандев получават едва 13,7%. Опцията „Не подкрепям никого” са избрали 2,4%.

Финални резултати: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември

Припомняме, че в първия тур на вота за Йотова и Вълчев гласуваха 34.759% от отишлите до урните. Гюров и Кандев пък имаха резултат 31.952 на сто.

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Редактор: Калина Петкова