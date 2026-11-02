Снимка: Стопкадър, NOVA NEWS
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Кои фактори на изборите за президент определиха резултата и как ще се отрази на политическата конюнктура? Темата в предаването „Твоят ден“ коментираха треньорът по баскетбол и член на ИК „Йотова - Вълчев“ Тити Папазов и медийният експерт Георги Лозанов, който е член на ИК „Гюров - Кандев“.
По думите на доц. Лозанов сега България бавно се събужда. „Не смятам, че подкрепящите г-н Гюров са загубили. Сега България бавно се събужда - на шестия месец, за модела „Радев-Йотова“. И не знам още колко време ще ѝ трябва, за да се събуди. Явно още ѝ беше рано, но започва да се събужда, защото този модел е дори по-опасен за България от предишния. Главно защото в избора между демокрация и автокрация са готови да направят компромис в полза на автокрацията“, каза той.
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Според Тити Папазов шест месеца е много кратък период. По думите му сега всичко е в ръцете на Румен Радев, а разковничето е промяната в съдебната система. „Предполагам, че има огромно желание да се справи с това, защото народът това чака от него“, заяви той.
„Със сигурност властта, за да може да бъде полезна за държавата, трябва да има много силна опозиция, да има коректив, който да я държи будна, за да не се стига до ситуацията, в която управляващите се самозабравят и сами се спънат в малкото камъче“, каза Папазов.
„Това, с което Илияна Йотова превъзхожда останалите и заслужава да бъде президент, е изключителната ерудиция, с която разполага. Тя няма да допусне нито за момент да попадне под ударите на някаква своя грешка. Ще бъде много дисциплинирана“, смята той.
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Доц. Лозанов коментира, че в лицето на Радев и Йотова се създава новият Орбан в Европейския съюз. По думите му това в известна степен саботира по-радикалната политика на ЕС спрямо Русия. „Това е задача и аз не знам в каква степен тя е московски координирана, но в нея има страхотна последователност. И г-жа Йотова даже го изрече, като каза, че оттук нататък Русия ще се намеси в архитектурата на сигурността, а ние виждаме как се намесва тя - с бомби“, коментира Лозанов.
Според него големият въпрос пред европейските политици е тестът с войната и на каква позиция застават в нея, защото от едната страна е демокрацията, а от другата страна е автокрацията. „Този тест не само не го издържа Радев, а покрай него и Йотова, ами съвсем целенасочено вървят в обратната посока на това, което предполага нашата европейска ориентация, която започва след Освобождението и която е прекъсната от комунистите. Това е политическият разговор. Ние говорим все за нещо друго“, каза той.
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Според Тити Папазов, въпреки, че Гюров е загубил в президентската надпревара, той има голяма преднина пред своите партньори. Той коментира още, че най-лесното е да се спечелят избори, но отговорността е да оправдаеш гласуваното доверие.
Доц. Лозанов заключи, че в момента единственият шанс за България е тази власт, която е станала тотална, да има граждански борд. Той отбеляза, че между тотална и тоталитарна власт има много малка разлика и само граждански борд може да бъде този коректив, който иначе властта няма как да има.
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Повече гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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