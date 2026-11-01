Андрей Гюров излезе с първи коментар след проведените президентски избори. Той благодари на българските граждани, упражнили правото си на глас, на семейството си, на Геоги Кандев, както и на всички, които са подкрепили тяхната кандидатпрезидентска двойка. Той изрази благодарност и към подкрепилите го политически партии.

„Приемаме резултатите, колкото и изненадващи да са те между exit poll-овете и паралелното преброяване. Вярвам, че най-доброто предстои. Ние създадохме наистина добра платформа, върху която може да се надгражда. В края на кампанията, ние като общество, трябва да търсим обединение. Готови сме да покажем, че кампанията свърши, но отговорността не свършва. Държавата трябва да работи за българските граждани”, заяви Гюров.

На свой ред кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев благодари на техните избиратели. „През този месец и половина, докато обикаляхме България, ние проведохме безброй срещи, видяхме надеждите и трудностите, в които живеят хората. Искам да им благодаря и да им кажа, че с тези избори борбата не свършва. Поздравявам победителите. Призовавам българския народ обаче да бди дали всички обещания, които получиха, ще бъдат изпълнени. Бог да бди над България и да я пази”, каза Кандев.

На въпрос на NOVA дали счита като провал голямата разлика между него и Йотова, Гюров каза, че не е очаквал тези резултати. „Тепърва предстои да видим данните и да направим своите анализи. Мисля, че целите, които си поставихме в началото на кампания, а именно да разширим подкрепата си – това отчитаме като позитивен резултат и продължаваме да гледаме напред”, изтъкна той. „Не сме мислили какво ще стане след днешния ден. Предстои време за анализ”, добави Гюров.

На въпрос дали ще продължи политическия си път с оглед на предстоящите местни избори, той каза: „Тук не става въпрос за обединение на политическа основа, а за ценности”. Той каза, че ще се бори за силна и достойна България. „Имахме една цел – да представим една алтернатива за България и резултатът на първия тур показа, че сме се справили добре”, смята Гюров. Той отрече да е водил разговори с лидер или политическа партия в търсене на подкрепа. „Говорили сме за общи цели и за кампанията”, заключи той.

Последните данни от паралелното преброяване на президентския балотаж, проведено от социологическите агенции „Тренд“ и „Мяра“ по поръчка на NOVA, показват преднина от близо 20 процентни пункта за кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев. При 100% изпълнение на извадката „Тренд“ отчита 58,1% подкрепа за Йотова и Вълчев срещу 38,9% за Андрей Гюров и Георги Кандев. Според окончателните данни от паралелното преброяване на „Мяра“ резултатите са съответно 58,2% срещу 38,6%. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 3% от избирателите според „Тренд“ и 3,2% според „Мяра“.

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Редактор: Дарина Методиева