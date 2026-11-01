По-висока избирателна активност на втория тур на президентските избори. Около това мнение се обединиха в студиото на NOVA „Изборът на България: Йотова срещу Гюров” социологът Андрей Райчев, политическият анализатор Мирослав Севлиевски, деканът на Юридическия факултет на СУ проф. Даниел Вълчев, журналистът Йово Николов, политологът Даниел Смилов и доц. Димитър Ганев от агенция „Тренд”.

„Винаги вторият тур е бил с по-ниска избирателна активност. Това до голяма степен се дължи на връщането на интригата в мача след резултатите от първия тур. По данните от exit poll – а виждаме мобилизация сред редиците на „Прогресивна България”, коментира доц. Ганев.

Райчев също акцентира върху ниския брой гласували. „Въпросът, който ни вълнуваше, беше дали резултатът от ниската избирателна активност се дължи на прекалено високо самочувствие. Отговорът е не. По този начин гласува българският народ на този етап. Вторият тур фактически повтаря с известна активизация първия. Около 1,7 милиона души за президентски избори е много малко”, заяви социологът.

„Мисля, че има променена политическа ситуация в страната. Нямаме повторение на изборите от април. Тази проевропейска опозиция не представлява нещо, което потенциално може да се превърне в коалиция. Така или иначе като бройка се е изравнила с „Прогресивна България”, посочи Даниел Смилов.

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Проф. Вълчев също изрази притеснение от ниската активност. „В такава ситуация е нормално партийните ядра да придобиват по-голяма тежест. Не мисля, че има нова ситуация в страната. Доверието в един политик или партия не се прехвърля върху всеки друг“, коментира деканът на Юридическия факултет на СУ.

Според Севлиевски нагласите на избирателите са се променили спрямо пролетта. „Когато българинът реши всичките си яйца да сложи в една кошница. Ниската избирателна активност сега обаче показва, че не си слагаме яйцата в една кошница. Думите „война” и „мир” не проработиха”, заяви политическият анализатор.

От своя страна Йово Николов посочи, че със сигурност ниската избирателна активност е най-впечатляващото нещо в тези избори. „Колкото и да се е повишила, тя не може да достигне 31%, колкото беше през 2021 година на президентските избори. Сближаването на резултата между Йотова и Гюров е много важно, защото е знак за намаляване на доверието към премиера”, смята журналистът.

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Редактор: Ивайла Маринова