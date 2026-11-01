"Крайният резултат от изборите беше определен от избирателите на "Възраждане". Това заяви председателят на партията Костадин Костадинов след края на изборния ден.

"Това е основният извод след днешния ден. "Възраждане" вече е незаобиколим фактор в българската политика. Който не се съобразява с това, ще губи избори, дори зад него да стои обединеният потенциал на "Продължаваме Промяната", "Демократична България", ГЕРБ, ДПС и още няколко по-малки политически формации", написа във Facebook Костадин Костадинов.

Първи резултати от балотажа: Йотова и Вълчев са седмата президентска двойка на България

Двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев води в балотажа на президентските избори. Опонентите им - Андрей Гюров и Георги Кандев, засега губят битката за "Дондуков" 2. Това сочат резултатите от exit poll-овете на социологическите агенции „Тренд” и „Мяра” към 20:00 ч., изготвени по поръчка на NOVA.

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Редактор: Дарина Методиева