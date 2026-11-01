Как защитниците на двете кандидатпрезидентски двойки аргументират подкрепата си? Своята позиция споделиха в студиото на NOVA „Изборът на България: Йотова срещу Гюров” студентът по медицина и член на инициативния комитет „Гюров – Кандев” Василена Киара Димитрова и учителят и член на ИК „Йотова – Вълчев” Христо Господинов.

В началото на разговора Господинов отправи поздрав по повод Деня на народните будители към всички, които са свързани с каузата на просветителството и духовността. „Будителството е изключително важно, защото всичко се решава по време на избори, а хората са тези, които вземат решенията”, заяви той.

Според Димитрова ниската избирателна активност е тревожен сигнал, а медиите също имат своята роля за насърчаването на гражданското участие сред младите хора. „Очевидно спим по време на избори. Резултатите, които получаваме по отношение на избирателната активност, не са задоволителни. Все пак ние ще живеем в бъдещето, което се определя от изборите днес”, коментира тя.

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Учителят обясни ниската избирателна активност с поредицата от избори през последните години. По думите му честото гласуване е създало усещане за рутинност, което измества историческото значение на правото на вот.

От своя страна Димитрова коментира и посланията, с които кандидатите са водили кампанията си. Според нея противопоставянето между „война” и „мир” е било използвано като разединителна линия.

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Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова