В Деня на будителите социалният предприемач Благовеста Пугьова, преподавателят в „СофтУни Будител” Кирилка Ангелова и историкът, учител, църковен публицист и обучител на учители към фондация „Софийска платформа” Цветомира Антонова разказаха своите истории. Трите дами бяха категорични, че да бъдеш будител днес означава не просто да предаваш знания, а да вдъхновяваш, да подкрепяш и да помагаш на другите да открият своя път.

Преди 13 години Антонова отива в село Дерманци, за да работи като учител. Тя чува думи, които трудно могат да бъдат забравени: „Не бийте учениците ни, не им позволявайте те да ви бият“. За нея това е израз на предразсъдъците и ниските очаквания към децата. „Много, много исках да не попадам в този капан на ниските очаквания. Защото вярвах, че всяко дете иска да бъде видяно, чуто, уважено и забелязано“, разказва тя.

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Работата с деца от уязвими общности я убеждава, че изкуството може да бъде мост към техния свят. Освен история и география, тя преподава музика и изобразително изкуство, включително запознава децата с операта. „Изкуството е пътят към сърцата на децата. Всички деца обичат изкуството. То е пътят, по който могат да развиват и уменията си“, споделя Антонова.

В нейните уроци по история Първото българско царство не е просто поредица от дати и събития. Важно е учениците да откриват следите му в съвременния живот, да задават въпроси и сами да търсят отговорите.

За ролята на образованието в дигиталната епоха разказа и Кирилка Ангелова. Тя работи с поколението Z и преподава дисциплини като предприемачество и дигитален маркетинг. Според нея младите хора не търсят непременно бързия успех, а възможности да решават реални проблеми и да прилагат наученото. „За да има критично мислене, първо трябва да има мислене“, категорична е тя.

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По думите ѝ любопитството е в основата на ученето, но също толкова важно е придобитите знания да се превръщат в практически умения. Особено в предприемачеството учениците трябва да се научат да не се страхуват от грешките. „Как ще станеш предприемач и ще откриеш нечий проблем, за да можеш да го решиш, ако самият ти се страхуваш?“, попита преподавателят.

Друга важна посока на съвременното будителство е доброволчеството. Благовеста Пугьова, основател на доброволческата мрежа „Подари време“, посвещава времето си на деца, лишени от родителска грижа и подкрепа. Организацията свързва доброволци с деца от домове и центрове за настаняване от семеен тип, като им помага да намерят доверен възрастен, ментор и приятел.

През последните 16 години в инициативата са участвали над 3500 доброволци, а всяка седмица активно се включват около 150 души. Амбицията е тази общност да се разрасне. „Това, което ме вдъхновява, е енергията, която откриваш в един обикновен гражданин - човек като нас“, споделя Пугьова.

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Тя вярва, че доброволците могат да бъдат много повече от хора, които отделят няколко часа от свободното си време. Те могат да станат ментори, вдъхновители и приятели на децата, да им помогнат да открият своя път и да израснат като свободни и независими личности.

Целия разговор гледайте във видеото.