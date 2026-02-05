Снимка: iStock
Целта на съдружението е да подава ръка през доброволческа мрежа
Блгарското образование има дълбоки исторически корени, изградени върху общностна грижа и култура на даването - ценности, които днес е важно да бъдат възродени. Това каза в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS д-р Ваня Кастрева, председател и вдъхновител на сдружение „Архитекти на бъдещето“, чиято мисия е да създаде възможности за децата и учениците и подкрепа за всички ангажирани с тяхното израстване.
„Тази култура на даването и грижа към децата, защото те са бъдещето, е култура, която сякаш във времето забравихме. Бих искала заедно да се върнем към тези корени, към тази култура на даването и грижата за растежа на младите. Това е нашата отговорност“, подчерта тя.
„Целта на съдружението е да подаваме ръка на всички, които имат нужда от подкрепа през нашата огромна доброволческа мрежа, която се надявам да изградим“, каза още тя. „Имаме всякакви доброволци и аз съм изключително благодарна на хората, които толкова бързо се припознаха в нашата общност, в която заедно ще градим бъдещето“, допълни д-р Кастрева.
По думите ѝ сдружението има нужда както от експерти с авторитет и добро име в обществото, така и от младежи, които най-бързо могат да достигнат до своите връстници.
Целия разговор гледайте във видеото.
