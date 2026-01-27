Колкото по-ниска е възрастта на децата в мрежата, толкова по-лесно онлайн престъпниците успяват да ги увлекат. Това каза в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS експертът по онлайн безопасност на деца и младежи Антоaнета Василева.

Повод за разговора е случай, при който задържан мъж е използвал над 50 фалшиви онлайн профила, чрез които е поддържал комуникация с малолетни момчета от различни държави.

По думите на Василева ако преди пандемията най-често жертвите са били на възраст между 12 и 16 години, сега възрастта е спаднала между 8 и 10 години, като в България най-засегнати са децата между 10 и 13 години. „Тази възраст е рискова, защото децата са с усещането, че са пораснали, но не са. Това, че не могат да мислят за последствията на дадени действия, особено в онлайн пространството, което ги подвежда с усещането си за анонимност, дава повече козове в ръцете на престъпниците в мрежата”, обясни тя.

Онлайн престъпниците действат организирано - създават мрежа от профили с различна самоличност, често представящи се като връстници на децата. Търси се приятелски контакт през проблемна ситуация или общи интереси. Когато се заформи приятелство, децата могат доброволно да изпратят снимки, които по-късно се използват за изнудване. „Колкото повече материал има извършителят, толкова повече детето потъва в капана“, подчерта Василева и допълни, че е много важно в момента, в който се получи първата заплаха, детето да има инстинкта да спре.

Редактор: Ивета Костадинова