Избирателната активност в Кюстендилска област към 16:00 ч. е 19,7%, като броят на гласувалите е 23 862 души. В сравнение с предишният тур на изборите, на балотажа са гласували малко над 5500 души повече.

Изборният ден до момента преминава спокойно. Сутринта не сработили две от машините, но това не попречило на процеса по гласуване, тъй като в тези секции има по две устройства, предаде кореспондентът на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев.

ЦИК обяви избирателната активност до 16:00 часа

„Имаме подадени два сигнала за агитация и нарушения в интернет пространството. Препратени са към Централната избирателна комисия за разглеждане, тъй като не са от компетентността на РИК”, каза председателят на Районна избирателна комисия – Кюстендил Денис Христов.

„Направили сме леки изменения и допълнения в начина на работа на РИК, за да се облекчи натоварването на членовете на секционните избирателни комисии, които предават книжата”, каза още той.

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Редактор: Ивета Костадинова