В изборния ден гости в ефира на NOVA NEWS бяха шеф Станислав Иванов от „На кафе” и Десислава Сапунджиева от „Игри на волята”. Двамата изпълниха здравословна рецепта за поке бол.

Според шеф Иванов ястието е чудесен източник на протеин. „Поке болът съдържа хубав протеин, в нашия случай – сьомга. Рецептата може да се направи и с пилешко месо”, сподели той.

Как да избираме продуктите, с които приготвяме храната си

По думите на Сапунджиева изборът на зеленчуци е много важен за ястието. „Те ще предадат цвят на чинията и полезни витамини – краставица, моркови, червено зеле, авокадо, едамаме, джинджифил и маринован лук”, каза тя.

Двамата призоваха хората да упражнят правото си на глас.

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Редактор: Ивайла Маринова