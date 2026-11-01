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Двамата призоваха хората да упражнят правото си на глас
В изборния ден гости в ефира на NOVA NEWS бяха шеф Станислав Иванов от „На кафе” и Десислава Сапунджиева от „Игри на волята”. Двамата изпълниха здравословна рецепта за поке бол.
Според шеф Иванов ястието е чудесен източник на протеин. „Поке болът съдържа хубав протеин, в нашия случай – сьомга. Рецептата може да се направи и с пилешко месо”, сподели той.
Как да избираме продуктите, с които приготвяме храната си
По думите на Сапунджиева изборът на зеленчуци е много важен за ястието. „Те ще предадат цвят на чинията и полезни витамини – краставица, моркови, червено зеле, авокадо, едамаме, джинджифил и маринован лук”, каза тя.
Двамата призоваха хората да упражнят правото си на глас.
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Повече гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Маринова
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