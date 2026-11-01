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Той заяви, че бъдещият президент трябва да се противопостави на мерки, които засягат финансовите интереси на гражданите
Днес е важно да изберем истината пред лъжата. Трябва да гласуваме за президент, който ще бъде истински коректив. Това заяви лидерът на „Продължаваме Промяната” Асен Василев, след като упражни правото си на глас на балотажа на президентския вот.
Към 10:00 ч.: Какво показват данните за избирателната активност на балотажа
Според Василев бъдещият президент трябва да се противопостави на мерки, които засягат финансовите интереси на гражданите или противоречат на Конституцията.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ралица Атанасова
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