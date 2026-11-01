Сърбия отбелязва две години от трагедията на железопътната гара в Нови Сад, при която срутването на бетонната козирка отне живота на 16 души, а един човек беше тежко ранен. Възпоменателните събития в града започнаха в 11:52 ч. местно време - точния час, в който конструкцията се срути.

В същия час обществената телевизия ще излъчи специално предаване от Нови Сад с 16 минути мълчание в памет на загиналите, пише коресподентът на БТА в Белград.

Навършват се 10 месеца от трагедията в Нови Сад

Трагедията предизвика масови антиправителствени протести, оглавени от студенти, които прераснаха в продължително движение с искания за отговорност и прозрачност. Две години по-късно съдебните дела по случая, включително тези срещу бившия транспортен министър Горан Весич, все още не са стигнали до съдебната зала.

Редактор: Ралица Атанасова