В Деня на народните будители и в изборния ден за държавен глава, актрисата от Народен театър „Иван Вазов” Биляна Петринска застана пред Мариян Станков – Мон Дьо в ефира на „Събуди се” по NOVA. От Софийската опера и балет актрисата се обяви категорично срещу примирението с фрази като „Тука е така” и „Може и така”, както и срещу навика общественото внимание да се храни от чуждия провал.

„Когато човек не е работил достатъчно върху себе си, виждайки неуспеха на другия, той оправдава собствената си посредственост и липса на качества. Оправдава невъзможността да се развива, а това опира до лична отговорност. Не искам синът ми да расте с наследството, че България не може, че тук се толерират некачествените хора, че посредствеността е кралят, а агресията е силата. В това не вярвам! Не, тук не е така. Тук е така, както ние самите го направим”, подчерта Петринска.

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Тя призова в днешния ден да обърнем поглед към съвременните будители – хората, които с труда и таланта си променят средата у нас: „Знаем историческите личности от портретите, учим децата си кои са Левски и Ботев, но наистина трябва да осветим онези, които днес променят картината. България има страхотни ресурси, тя не е бедна страна. Държавата обаче е тази, която е проблематична в момента, и аз призовавам хората да излязат и да гласуват за нова България”.

Целия разговор гледайте във видеото.