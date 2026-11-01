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От сцената на Софийската опера в Деня на будителите звездата на балета говори за фалшивите обещания, мъжеството в изкуството и какво оставяме след себе си
В Деня на народните будители и в изборния ден за държавен глава, солистът на Софийската опера и балет Никола Хаджитанев застана пред Мариян Станков – Мон Дьо в специалното студио на „Събуди се” по NOVA за дълбок и откровен разговор за отговорността, дадената дума и моралните критерии в изкуството и властта.
Като артист, чиято професия изисква безпогрешно преценяване на силите, за да улови партньора си във въздуха, Хаджитанев направи паралел с лекотата, с която в обществото и политиката се раздават празни обещания.
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„Много по-лесно е да дадеш обещание, отколкото да го изпълниш. Хората често не си преценяват силите достатъчно добре. В партньорството на сцената и в живота, ако обичаш човека до себе си, можеш да прикриваш грешките му колкото е нужно, но стигне ли се до залитане, е безценно до теб да има някой, който да те хване”, сподели балетистът.
Той си спомни и за детските години, когато изборът му да се посвети на класическия танц се е сблъсквал с предразсъдъците на връстниците му в квартала: „Докато ритахме футбол и разбраха, че съм приет в балетното училище, ми се подиграваха. Години по-късно обаче, когато ме видяха на сцената на Операта и по телевизията, останаха истински очаровани”.
Запитан кой е скокът, за който България има сили, но все още не намира воля да направи, Никола Хаджитанев посочи духовната трансформация:
„Смятам, че първият скок за България преди всичко трябва да бъде нравствен. Доказали сме, че можем много заедно, но е време да поставим общото благо над личното, а доблестта и достойнството – над тарикатлъка. Когато погледнем в една обща посока като народ и нация, оттам нататък ще дойде и икономическият просперитет. Но първата крачка е моралът”.
По повод критерия за истинския успех в политиката и в живота, балетистът подчерта, че решаващо е не колко дълго си се задържал на върха, а наследството, което предаваш нататък.
Целия разговор гледайте във видеото.
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