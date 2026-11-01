В Деня на народните будители и часове след старта на балотажа за държавен глава, примабалерината и художествен ръководител на балета на Софийската опера Марта Петкова застана пред Мариян Станков – Мон Дьо в предаването „Събуди се” по NOVA. Тя говори откровено за цената на успеха, изкуството и националния характер.

Попитана коя би била първата забележка, ако България можеше да влезе в нейната репетиционна зала, примата посочи категорично липсата на достатъчно взискателност.

Отбелязваме Деня на народните будители

„Дисциплината при нас е на 100 процента. Отговорността, която сме се научили да поемаме всички ние като балетни артисти, също е безценна. Ред, дисциплина и отговорност – това са първите неща, които бих поискала от България. Дисциплината за мен е ключът към успеха. Естествено, и талантът е важен, но дисциплината е основополагащото нещо”, заяви Петкова.

Тя коментира и популярния принцип за преодоляване на трудностите чрез метода „падаш, ставаш и продължаваш”, като подчерта, че грешките не бива да се превръщат в навик.

„В нашата професия наистина падаш, ставаш и продължаваш, но като че ли не ми се иска това да става практика в обществото – да свикваме да падаме, да свикваме с грешките си и с компромисите. Трябва винаги да се целим към безупречност и съвършенство. И аз съм падала много, но никога на едно и също място. Винаги съм поправяла пропуските си. Да паднеш е полезно само ако си взимаш поуки, за да вървиш напред”, обясни примабалерината.

Въпреки големите възможности за световна реализация зад граница, Марта Петкова прави съзнателния избор да гради кариера и да ръководи трупата в София.

„Останах тук, защото вярвам, че човек може да бъде успешен в България, да бъде изключително добър и световно конкурентен. Доказали сме го в много сфери на изкуството. Не вярвам в разбирането, че непременно трябва да излезеш навън, за да станеш голям”, сподели тя.

Целия разговор гледайте във видеото.