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На първия тур правото си на глас са упражнили 75 български граждани
Гласуването на втория тур на изборите за президент на Република България започна и в Хърватия.
Българските граждани, които живеят или временно пребивават в страната, могат да упражнят правото си на глас в единствената разкрита избирателна секция - в сградата на българското посолство в Загреб.
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Изборният ден започна в 7:00 ч. местно време и ще приключи в 20:00 ч. Очакванията са избирателната активност да бъде близка до тази на първия тур. Тогава в секцията в хърватската столица са гласували общо 75 души.
ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Георги Иванов
Източник: Специално за БТА от Диана Гласнова
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