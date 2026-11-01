Гласуването на втория тур на изборите за президент на Република България започна и в Хърватия.

Българските граждани, които живеят или временно пребивават в страната, могат да упражнят правото си на глас в единствената разкрита избирателна секция - в сградата на българското посолство в Загреб.

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Изборният ден започна в 7:00 ч. местно време и ще приключи в 20:00 ч. Очакванията са избирателната активност да бъде близка до тази на първия тур. Тогава в секцията в хърватската столица са гласували общо 75 души.

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Редактор: Георги Иванов