Група туристи от Казанлък бяха първите български граждани, гласували в Румъния на втория тур на президентските избори, съобщи кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Две жени и трима мъже, пристигнали в Букурещ с цел туризъм, упражниха правото си на глас.

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Единствената избирателна секция в страната е разкрита в сградата на българското посолство в Букурещ. Изборният ден започна навреме - точно в 7:00 ч., като гласуването се осъществява с хартиени бюлетини или машинно. До 8:30 ч. общо 18 души вече бяха гласували.

Пет минути след туристите от Казанлък своя вот упражни и жената, която откри изборния ден за българите в Букурещ и на първия тур миналата неделя.

Традиционно около 200 българи гласуват в секцията в румънската столица. На първия тур на 25 октомври правото си на глас там са упражнили 167 души.

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Редактор: Георги Иванов