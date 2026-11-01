Членове на секционни избирателни комисии не се явиха на работа в изборния ден в област Монтана. Причините за това били проблеми със здравето. Липсващите веднага били заменени с нови.

Така във всички 289 секции изборният ден започна навреме. В 184 от тях се гласува с машина, а в 105 - с хартия.

В една от секциите в Първо основно училище в града в събота вечерта установили, че в два списъка, които трябва да бъдат предадени довечера, са с дата 25 октомври. Веднага са сигнализирали и общината и Районната избирателна комисия. Взели решение да сменят датата и всички членове да се подпишат.