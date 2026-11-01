Вокалистът на британската рок група Deep Purple Иън Гилън е бил приет по спешност в болница след спешен медицински случай. Заради здравословното му състояние бандата била принудена да отложи два от концертите си в Германия.

В официална позиция, публикувана в Instagram, от Deep Purple обявиха с огромно разочарование, че планираното за събота вечер шоу в QI Arena в Лайпциг, както и предстоящият концерт в Sporthalle в Хамбург, няма да се състоят на предвидените дати.

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„Това се налага в резултат на спешен медицински случай с Иън Гилън, който доведе до настоящата му хоспитализация”, пишат музикантите от групата, в чийто състав са още китаристът Саймън Макбрайд, басистът Роджър Глоувър, барабанистът Иън Пейс и клавиристът Дон Еъри.

От екипа на Deep Purple не съобщават подробности за причината за хоспитализацията или за състоянието на 81-годишния певец. „Разбираме, че това съобщение идва в последния момент, и напълно споделяме разочарованието на всички наши прекрасни почитатели, че няма да можем да свирим в Лайпциг и Хамбург”, допълват от рок бандата.

В момента Deep Purple са в разгара на световното си турне, което стартира в края на лятото и предвижда участия в Европа, Великобритания, Южна Америка и Мексико до края на декември.

Иън Гилън се присъединява към Deep Purple през 1969 г. и е емблематичният глас зад вечните рок класики Smoke on the Water и Highway Star. Новината за неговото приемане в болница идва само няколко седмици след като друг бивш вокалист и басист на Deep Purple – Глен Хюз, претърпя тежка 10-часова операция, от която в момента се възстановява.

Редактор: Мария Барабашка