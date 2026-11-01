Мобилното студио на NOVA беше в Нов български университет, където Катерина Гранчарова и Юлиан Стоянов се срещнаха с режисьора Явор Гърдев. Поводът беше връчването на наградата за хуманитаристика „Богдан Богданов“, с която той беше отличен.

Според Гърдев съвременният будител има малко по-различна задача – да помогне на хората да намерят пътя към разума сред непрекъснатия поток от информация и емоции. „Аз мисля, че будителите днес са по-скоро хора, които успяват да вразумят вече събудени хора. Тъй като в действителността, в която живеем, проблемът със самото заспиване всъщност не е голям. По-скоро обратното – хората са превъзбудени, те са постоянно твърде будни“, коментира режисьорът.

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По думите му истинското предизвикателство е тази будност да води до нещо продуктивно и да помага на хората да вземат разумни решения. „Будителите на вашето поколение ще бъдат тези, които ще успеят в общата превъзбуда и събуденост да внесат момента на рационалното, мъдро решение“, допълни той.

Според режисьора ролята на изкуството ще продължи да бъде все по-значима, защото най-важното предизвикателство не е просто задържането на вниманието, а способността на хората да присъстват истински един с друг. „Проблемът не е толкова в задържането на вниманието, колкото в самото присъствие на човека, без да има някакъв медиен посредник или някаква медия между него и другия човек. Самото ни присъствие в едно пространство ще става все по-ценно“, смята Гърдев.

Той изрази убеждението си, че младите поколения постепенно ще развиват все повече умението да задържат вниманието си, когато са заедно на едно място, а не общуват единствено чрез технологиите.

Разговорът премина и към политиката и изборите, погледнати през призмата на античния театър. На въпроса дали днешният политически сюжет би бил комедия или трагедия, Гърдев отговори с чувство за хумор: „Мисля, че изборите имат белези на всеки един от жанровете, които се практикуват в античния театър. Те имат в себе си много от комедията, много от трагедията, но и много от драмата на сатирите. Може би най-много“.

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