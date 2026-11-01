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Венцислав Йотов е готвач и обича да прави ястия по рецепти от миналото
Венцислав Йотов е баща на Тото от "СкандаУ". Той е готвач, знае как да избира храната и как да я представя на хората и живее във врачанското село Горна Бешовица.
Йотов разказа, че в селото, в което живее, се чувства спокойно. Той сподели, че би искал хората да обърнат внимание на селата и традициите.
Това, което обича да готви, са ястия по рецепти от неговите баби и дядовци.
Тото и баща му Венцислав за кулинарните умения като наследство
Венцислав е бил футболист, а след края на кариерата си започнал да се занимава с кулинария. Не съжалява за избора, който е направил.
Целия разговор гледайте във видеото.
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