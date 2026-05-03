В студиото на „Събуди се“ влизат популярният рапър Йонислав и професионалният готвач Венцислав Йотови, които разказват за семейството, уроците и кулинарното наследство. Докато рапърът дава съветите свързани с инфлуенсърството и заснетите клипове, които са много популярни в интернет, баща му Венцислав е този, който готви и решава какво и как ще приготвя. Венцислав разкрива, че синът му е бил палаво дете и музикалната му кариера е започнала от хола, където Тото е събирал деца и приятели. Оказвал му е винаги пълна подкрепа и дори го е разколебал да не върви по пътя на готварството, а да следва мечтите си в музикалния бизнес.

Тото разказва, че е имал труден период в живота си, когато се е завърнал във Враца и се е бил предал напълно. Не е знаел какво да прави с живота си. Разказвал е сънищата си на свой приятел и това е бил начина им да пътуват. В трудни моменти популярният рапър и звезден участник от Hell’s Kitchen винаги намира спокойствие в къщата на село Горна Бешовица. Там са корените му и това е мястото, където ляга на поляната, гледа Балкана и се заземява. Обяснява, че сякаш се храни от земята и взима енергията като дърво чрез корените си.

„Вярващ съм и вярвам, че Господ е имал план за мен. Имал съм смелостта да направя нещо, от което повечето мои приятели ги е било страх. Мечтаенето е много интересен момент. Искаш нещо да ти се случи – манифестираш пътя и в един момент Господ те чува. Той започва да прави пътя, но той не е такъв, какъвто си го представяш. Всичко се случва по правилния начин“, признава Тото.

„Няма родител, който да не се притеснява за детето си. Но съм бил спокоен, защото той е разумен и се учи от грешките си. Оставям решението на него“, каза Венцислав Йотов.

Тото признава, че има да взима още много от баща си, особено спокойствието, с което преминава през трудностите и препятствията в живота. Иска много да вземе способността му да живее в вастоящето и това, че е безстрашен. Той е винаги тук и сега.

Венцислав разказва, че две-три години са се подготвяли преди да започнат да снимат YouTube канала, който има над 40 хиляди последователи и където показва кулинарни специалитети и различни рецепти.

Редактор: Райна Аврамова