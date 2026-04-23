Актрисите Рая Пеева и Красимира Демирева от Златните бяха елиминирани от Hell’s Kitchen. Двете бяха номинирани след седмичното кулинарно предизвикателство и не се справиха с ръководенето на първата обединена вечерна резервация на звездните готвачи.

Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Тази седмица Златните и Платинените започнаха кулинарните си приключения със забавна игра, която изпита техния баланс и бързи реакции. Победа и предимство заслужиха Платинените, които успяха да триумфират в изпитанието за приготвяне на домашна паста. Най-добре със задачата се справи рапърът Йонислав Йотов-Тото и грабна имунитет, докато оранжеви престилки облякоха актрисите Рая и Красимира.

В началото на вечерната резервация шеф Виктор Ангелов сподели на звездните кулинари, че ще трябва да работят заедно като отбор, за да изпълнят всички поръчки в ресторанта. Този развой на събитията доведе до множество неразбирателства между бившите съперници и настоящи съотборници, което не им позволи да завършат вечерята. Вследствие на неуспеха, двете номинирани актриси се разделиха с надпреварата.

Следващата седмица приключенията в Кухнята на Ада продължават с първото съревнование между Черните куртки и новосформирания звезден отбор.

Кой ще триумфира, гледайте в новия епизод на Hell's Kitchen във вторник, 28 април, от 20:00 ч. по NOVA.

