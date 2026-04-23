Пред камерата на „На кафе“ поредният отпаднал участник от Hell’s Kitchen споделя, че не съжалява за абсолютно нищо от представянето си във формата. Ако може да изиграе играта отново, би го направил по абсолютно същият начин.

Йордан от Hell’s Kitchen: Бях със счупен череп и лекар стажант ми спаси живота (ВИДЕО)

„Може да се каже, че изолацията ми повлия в известна степен. По принцип съм много спокоен човек. Но в кухнята горя. Обичам да готвя и искам всичко да е както трябва. В никакъв случай не подкрепям агресията. Това е състезание, в което трябва да гориш, да правиш всичко възможно, за да стигнеш по-напред. Да даваш всичко от себе си. Просто в определени моменти напрежението идва в повече и изпускаш парата.“

Йордан вярва, че е направил добра игра в предаването. Много добро индивидуално представяне – и в чинии, и в challenge, и в отборната игра. Семейството и близките му го подкрепят и са доволни от участието му. Разказва, че следи предаването и нещо го е човъркало отвътре да се запише. „Тръгнах да попълвам формуляра за миналия сезон на предаването, но ми се стори много дълъг и се отказах. Но тази година приятелката ми ме натисна и в крайна сметка ме одобриха. Успях да предизвикам себе си. Много по-лесно е да гледаш предаването от дивана вкъщи. Когато влязох, представите ми тотално се преобърнаха. Нещо, което си правил хиляди пъти, там не се получава. Напрежението оказва огромна роля.“

Йордан разказва, че от малък обича да готви и да експериментира в кухнята. В началото с рецепти от интернет. С времето майка му забелязва неговия талант и го мотивира да се запише да учи в ТОХ-а. Споделя, че по време на обучението му практиките са му били любими, за сметка на теорията. В живота Йордан се определя като отборен играч, бил е капитан в отборен спорт. „И в кухнята с правилните хора е много по-лесно и готино да върви работата. Но при определени обстоятелства е по-добре да вършиш работа си сам.“

Йордан беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Йордан споделя, че е намерил истински приятели във формата. Най-близък става с Денисиньо. В приятелски отношения е с Галин, с Цецо, със Събков, Марчин, Симеон и поддържат връзка постоянно.

Кои са били най-забавните моменти за Йордан в предаването, мислил ли е за работа в чужбина, има ли нещо, което до ден днешен го затруднява в готвенето, какви са били най-големите трудности, през които е преминал в живота и какви планове има за бъдещето, гледайте във видеото.

