Йордан Илиев гостува в подкаста „Кухнята след Ада“, където в откровен разговор с водещия Станислав Иванов той споделя за пътя си от моментите на отказ в кулинарията до участието си в най-напрегнатото кулинарно риалити у нас. Сам се определя като човек, който умее да транжира не само месо, но и големи егота, а в разговора ясно личи, че няма навик да отстъпва лесно, особено когато е убеден, че е прав.

Признава, че е влязъл без почти никаква подготовка, след като приятелката му го записва за кастинг буквално дни преди първите снимки на предаването. Самият той не е очаквал да стигне толкова напред и приема отпадането си с усмивка, макар в края на участието напрежението вече да му е натежало. Черната куртка остава една от големите му цели, а връщането към кухнята след Hell’s Kitchen е нещо, в което е напълно сигурен.

Йордан беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Йордан разказва и за много труден личен период, в който е спрял да готви, потънал в депресия и с усещане, че професията го е изтощила заради нулевия социален живот и дългите часове работа срещу сравнително малко признание и заплащане в България. Въпреки това днес гледа на кулинарията като на нещо, за което отново гори, и е категоричен, че иска да се развива именно в тази посока.

В разговора става дума и за тежката му история с моторите. След катастрофа в детството, при която чупи главата си и оцелява благодарение на лекар стажант, Йордан дълго време е изпитвал страх от мотори. Днес говори за този период с уважение към живота и с повече яснота за риска, който носи моторът, макар да не крие, че усещането за свобода на две колела никога не го е напускало напълно.

Драматични събития слагат край на играта за един от претендентите в Кухнята на Ада

Той споделя и за времето, което е прекарал в Испания, както и за избора си да предпочита по-тихия живот на село пред градската динамика. Силната подкрепа на приятелката му, която е барманка, също е била важна за решението му да се включи в предаването. Йордан не крие и мнението си за ролята на мъжа във връзката, както и за това, че според него добрият готвач трябва да бъде достойно платен, защото професията е тежка и неблагодарна.

Сред хората, които най-силно е подкрепял в сезона, посочва Денисиньо, когото смята за най-отговорен към храната и продуктите. В същото време отдава респект и за Ники Станоев, когото определя като най-народния човек сред златните и най-достоен за победител от звездния отбор.

Кой е най-големият му проблем с Милорад? Какво е да живееш с усещането, че винаги си прав? И би ли се върнал в Hell’s Kitchen All Stars, ако получи втори шанс?

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Боряна Димитрова