За какво гласуват днес кандидатите за президент и вицепрезидент и лидерите на политическите партии, представени в Народното събрание? До обяд правото си на вот упражниха Андрей Гюров, Георги Кандев, Ивайло Мирчев и Костадин Костадинов.

Андрей Гюров: Гласувах за сигурна, стабилна и европейска България

Гласувах за сигурна, стабилна и европейска България. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров , след като упражни правото си на глас в Благоевград.

„Проведохме позитивна, почтена и открита кампания. Видяхме резултата от първия тур. Той ни отваря вратите към това днес да можем да изберем бъдещето, а не миналото. Сега решението е в ръцете на всички български граждани. Днес те са народните будители. Излезте и гласувайте”, призова Гюров. Той поздрави българите за Деня на будителите. „За мен, като университетски преподавател, това също е професионален празник. Разчитам го като добър знак и поздравявам всички колеги”, каза Гюров.

Георги Кандев гласува за силна и модерна България

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев упражни правото си на глас на втория тур на изборите за държавен глава и отправи категоричен призив към гражданите за висока избирателна активност.

„Днес гласувахме за една истинска, нова и силна България – България в Европа, България на бъдещето, България на нашите деца. Затова моля всички български граждани, призовавам ги: излезте и гласувайте! Гласувайте за бъдещето, гласувайте за вашите деца”, заяви Кандев веднага след като гласува.

На въпросите относно общата декларация в подкрепа на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев, под която подписи положиха лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и редица политически и обществени фигури, Кандев подчерта: „Както и г-н Гюров каза, ние разчитаме на подкрепата на всички български граждани, които желаят една стабилна, модерна България на бъдещето. В декларацията ясно е изписано какво се е случило точно – тя е подписана от много хора, не само от г-н Борисов”.

Кандев допълни, че през цялата кампания фокусът им е бил диалогът с избирателите. „Ние разговаряме с българските граждани. Вече месец и половина водим разговори с всички тях и се надявам днес да получим тяхната подкрепа”.

Ивайло Мирчев: Имаме много сигнали за купуване на гласове

„През последните часове имаме голяма активност по отношение на купуването на гласове”. Това заяви съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев , след като упражни правото си на глас на балотажа в неделя.

Той каза, че сигналите за нередности идват от техни организации в областите Ловеч, Добрич, Стара Загора и Бургас и се подават към платформата „Ти броиш”.

Съпредседателят на ДБ каза, че е гласувал „за свободна, европейска и демократична България, за президент, който не се притеснява да постави на първо място националните интереси, не изпълнява волята на диктатори, не се снишава и който има куража да нарече нещата с истинските им имена”.

Мирчев поздрави българите за Деня на будителите. „Най-добрият начин да ги почетем е да бъдем будни граждани и днес без страх и притеснение всички да излязат и да гласуват спрямо собствените си убеждения”, призова депутатът.

Костадин Костадинов: За първи път в живота си гласувах не "за", а "срещу"

Лидерът на партия "Възраждане" упражни правото си на глас. По традиция Костадинов гласува в 10 часа във Варна. "Милиони българи, като мен, нямат избор. За първи път в живота си гласувах не “за”, а “срещу”. Това ни кара сериозно да се замислим - всички, които се занимаваме с политика", коментира той.

Той определи липсата на политически дебат като една от причините за отдръпването на избирателите. Според него отказът на част от политическите сили да разговарят помежду си е лишил гражданите от възможността да се запознаят с позициите и идеите на участниците в изборите.

"Политическата дейност има смисъл тогава, когато основното действие е политическите актьори да разговарят помежду си, да сблъскват идеи и да се види реално кой колко тежи и какви са му идеите“, коментира Костадинов. По думите му след несъстоял се дебат след първия тур разговорът преди балотажа е бил „изключително изпразнен от съдържание“.

Той заяви, че въпреки разочарованието си е гласувал, защото смята, че това е лична отговорност и начин да даде пример. Той отправи критики към политическия елит, като посочи, че според него действията му са довели до загуба на съдържание в демократичния процес.

В изявлението си Костадинов призова политическите сили да не разглеждат държавата като своя собственост. „Напомням на едните и на другите, че тя принадлежи на нас, българите. Не принадлежи нито на евролибералите, нито на другите, които се опитват пред българския електорат да мимикрират в друга позиция. Тя принадлежи единствено и само на свободния български народ“, заяви той.

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Редактор: Калина Петкова