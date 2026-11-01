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Някои от кандидатите за президент и вицепрезидент и лидерите на политически партии вече упражниха правото си на глас
За какво гласуват днес кандидатите за президент и вицепрезидент и лидерите на политическите партии, представени в Народното събрание? До обяд правото си на вот упражниха Андрей Гюров, Георги Кандев, Ивайло Мирчев и Костадин Костадинов.
Андрей Гюров: Гласувах за сигурна, стабилна и европейска България
Гласувах за сигурна, стабилна и европейска България. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров, след като упражни правото си на глас в Благоевград.
„Проведохме позитивна, почтена и открита кампания. Видяхме резултата от първия тур. Той ни отваря вратите към това днес да можем да изберем бъдещето, а не миналото. Сега решението е в ръцете на всички български граждани. Днес те са народните будители. Излезте и гласувайте”, призова Гюров. Той поздрави българите за Деня на будителите. „За мен, като университетски преподавател, това също е професионален празник. Разчитам го като добър знак и поздравявам всички колеги”, каза Гюров.
Георги Кандев гласува за силна и модерна България
Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев упражни правото си на глас на втория тур на изборите за държавен глава и отправи категоричен призив към гражданите за висока избирателна активност.
„Днес гласувахме за една истинска, нова и силна България – България в Европа, България на бъдещето, България на нашите деца. Затова моля всички български граждани, призовавам ги: излезте и гласувайте! Гласувайте за бъдещето, гласувайте за вашите деца”, заяви Кандев веднага след като гласува.
На въпросите относно общата декларация в подкрепа на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев, под която подписи положиха лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и редица политически и обществени фигури, Кандев подчерта: „Както и г-н Гюров каза, ние разчитаме на подкрепата на всички български граждани, които желаят една стабилна, модерна България на бъдещето. В декларацията ясно е изписано какво се е случило точно – тя е подписана от много хора, не само от г-н Борисов”.
Кандев допълни, че през цялата кампания фокусът им е бил диалогът с избирателите. „Ние разговаряме с българските граждани. Вече месец и половина водим разговори с всички тях и се надявам днес да получим тяхната подкрепа”.
Ивайло Мирчев: Имаме много сигнали за купуване на гласове
„През последните часове имаме голяма активност по отношение на купуването на гласове”. Това заяви съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев, след като упражни правото си на глас на балотажа в неделя.
Той каза, че сигналите за нередности идват от техни организации в областите Ловеч, Добрич, Стара Загора и Бургас и се подават към платформата „Ти броиш”.
Съпредседателят на ДБ каза, че е гласувал „за свободна, европейска и демократична България, за президент, който не се притеснява да постави на първо място националните интереси, не изпълнява волята на диктатори, не се снишава и който има куража да нарече нещата с истинските им имена”.
Мирчев поздрави българите за Деня на будителите. „Най-добрият начин да ги почетем е да бъдем будни граждани и днес без страх и притеснение всички да излязат и да гласуват спрямо собствените си убеждения”, призова депутатът.
Костадин Костадинов: За първи път в живота си гласувах не "за", а "срещу"
Лидерът на партия "Възраждане" упражни правото си на глас. По традиция Костадинов гласува в 10 часа във Варна. "Милиони българи, като мен, нямат избор. За първи път в живота си гласувах не “за”, а “срещу”. Това ни кара сериозно да се замислим - всички, които се занимаваме с политика", коментира той.
Той определи липсата на политически дебат като една от причините за отдръпването на избирателите. Според него отказът на част от политическите сили да разговарят помежду си е лишил гражданите от възможността да се запознаят с позициите и идеите на участниците в изборите.
"Политическата дейност има смисъл тогава, когато основното действие е политическите актьори да разговарят помежду си, да сблъскват идеи и да се види реално кой колко тежи и какви са му идеите“, коментира Костадинов. По думите му след несъстоял се дебат след първия тур разговорът преди балотажа е бил „изключително изпразнен от съдържание“.
Той заяви, че въпреки разочарованието си е гласувал, защото смята, че това е лична отговорност и начин да даде пример. Той отправи критики към политическия елит, като посочи, че според него действията му са довели до загуба на съдържание в демократичния процес.
В изявлението си Костадинов призова политическите сили да не разглеждат държавата като своя собственост. „Напомням на едните и на другите, че тя принадлежи на нас, българите. Не принадлежи нито на евролибералите, нито на другите, които се опитват пред българския електорат да мимикрират в друга позиция. Тя принадлежи единствено и само на свободния български народ“, заяви той.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Калина Петкова
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