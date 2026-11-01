Ние знаехме какво ще се случи на тези избори, затова не издигнахме президентска двойка. Аз и колегите ми не вярваме на машините, които подлежат на манипулация. Това каза лидерът Бойко Борисов при старта на събитието Национална академия на ГЕРБ за политици от ново поколение „Новите умове” в Стара Загора.

„Демокрацията ни дава правото да гласуваме и аз ще го упражня”, посочи още лидерът на ГЕРБ.

Той посочи, че не може да задължи партията си да даде подкрепа на който и да е от двамата кандидати за държавен глава. Той самият вече е избрал за кого ще гласува, но се усъмни в легитимността на бъдещия избраник.

„Тези избори не са наши - въобще тази президентска институция в този ѝ вид, а още повече с тази избирателна активност. След това с такъв малък процент избор да заявиш, че си обединител на нацията и върховен главнокомандващ е дори даже малко смешно”, коментира Борисов.

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Той поздрави българския бизнес от изваждането на страната ни от „сивия списък” за пране на пари, като подчерта, че кабинетът „Желязков” е предприел всички необходими мерки, за да се стигне до това решение.

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По отношение на протестите в Европа Борисов каза, че по този начин може да бъде сменена една власт, но трябва да бъде предложена и алтернатива. Според него демонстрациите ще направят Стария континент по-лошо място за живеене. Той беше категоричен, че страната ни най-добре е справила с мигрантската криза и към момента е "оазис на сигурността".

Лидерът на ГЕРБ каза, че цената на горивата е много висока, това води до фалити на бизнесите и вдигането на инфлацията.

Редактор: Цветина Петрова