Снимка: БГНЕС
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Около 320 000 души излязоха по улиците на Париж
Масови протести срещу високата цена на живота и влошаващите се обществени услуги обхванаха Франция и Германия.
Във Франция около 320 000 души излязоха по улиците на Париж и редица други градове. Въпреки че демонстрациите преминаха предимно мирно, вечерта се стигна до сблъсъци между полицията и маскирани участници. Силите на реда използваха сълзотворен газ и шокови гранати. Над 560 души са арестувани, а няколко полицаи са ранени.
Снимка: БГНЕС
Нова нощ на сблъсъци във Франция, повече от 1300 души са арестувани (ВИДЕО+СНИМКИ)
Напрежение имаше и в Германия, където хиляди младежи протестираха с искания за по-добро образование, здравеопазване и достъпни цени. Във Франкфурт бяха разграбени най-малко два магазина, а в Кьолн полицията използва водни оръдия, след като демонстранти обстрелваха служителите на реда с фойерверки.
Снимка: БТА
Снимка: БТА
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