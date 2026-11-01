Масови протести срещу високата цена на живота и влошаващите се обществени услуги обхванаха Франция и Германия.

Във Франция около 320 000 души излязоха по улиците на Париж и редица други градове. Въпреки че демонстрациите преминаха предимно мирно, вечерта се стигна до сблъсъци между полицията и маскирани участници. Силите на реда използваха сълзотворен газ и шокови гранати. Над 560 души са арестувани, а няколко полицаи са ранени.

Снимка: БГНЕС

Нова нощ на сблъсъци във Франция, повече от 1300 души са арестувани (ВИДЕО+СНИМКИ)

Напрежение имаше и в Германия, където хиляди младежи протестираха с искания за по-добро образование, здравеопазване и достъпни цени. Във Франкфурт бяха разграбени най-малко два магазина, а в Кьолн полицията използва водни оръдия, след като демонстранти обстрелваха служителите на реда с фойерверки.

Снимка: БТА

Снимка: БТА