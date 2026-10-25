Нова нощ на сблъсъци във Франция. Само седмица след демонстрациите, при които бяха опожарени сгради и разграбени магазини, стотици хиляди отново излязоха на протест, а 1314 души бяха арестувани. 53-ма полицейски служители са пострадали.

Снимка: БГНЕС

Силите за сигурност са реагирали на 75 опита за палеж и 24 случая на грабежи. В Париж маскирани замеряха полицаи с камъни и бутилки. Силите на реда отвърнаха със сълзотворен газ, водни оръдия и шокови гранати. В Марсилия бяха подпалени барикади. Напрежението обхвана и други големи градове.

Снимка: БГНЕС

Според властите излезлите по улиците са били над 400 000, но данните на синдикатите сочат, че броят на недоволните бил двойно по-голям. Недоволството е заради условията в училищата, скъпия живот и полицейското насилие.

Въпреки присъствието на над 70 000 полицаи, сблъсъците не бяха избегнати.

Видео: Ройтерс

От вътрешното министерство заявиха, че демонстрациите, които са били предварително заявени и разрешени от властите, са преминали по предвидените маршрути. Въпреки това на много места крайнолеви групи са се събрали сред протестиращите или в периферията на шествията им и са се опитали да провокират нападения срещу силите за сигурност, граждани или имущество. Като цяло, чрез системна намеса, полицаите са успели да предотвратят тези инциденти, отбелязват от министерството.

Според най-новите данни на вътрешното министерство протестите от миналия уикенд са довели до 2025 палежа, разграбването на 1522 магазина и нараняването на 1144 полицейски на реда.

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Редактор: Ина Григорова