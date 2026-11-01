Надявам се днес да излязат всички наши сънародници да гласуват. Защото ако се върнем във времето, нашите будители са давали живота си, за да можем днес да изразим свободно своя глас и позиция. Това каза народната певица Николина Чакърдъкова в ефира на "Събуди се".

Тя каза, че освен права, ние носим отговорност към държавата и децата си.

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Чакърдъкова смята, че хората могат да намерят много причини, за да не гласуват, но това не трябва да бъде така. „Не може да обезценяваме правото на нашия глас”, допълни певицата.

Чакърдъкова каза, че политиците често говорят за обединяване, но често правят точно обратното – разединяват хората.

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Редактор: Цветина Петрова