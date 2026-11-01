Снимка: БГНЕС
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До момента той протича без проблеми
Изборният ден във Варна започна без проблеми. Това заявиха от Районната избирателна комисия.
На Морската гара, времето до края на изборния ден ще се отмерва с прословутия слънчев часовник. Той е винаги точен, защото не се задвижва от батерия, а от слънцето.
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Дори слънцето в момента да го няма над Варна, винаги можем да разчитаме на този слънчев часовник, че ще ни покаже правилната посока, защото времето показва истинска желязна котва, която е принадлежала на боен кораб, потопен в нашите води.
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