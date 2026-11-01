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В рибарското селище край Бургас няма избирателна секция, затова местните пътуват до града или съседни населени места
Изборният ден започна точно в 7:00 часа във всичките 751 избирателни секции в Бургаски регион.
В рибарското селище Ченгене скеле край Бургас обаче няма избирателна секция. Затова рибарите и техните семейства трябва да пътуват до Бургас или други населени места, за да упражнят правото си на глас.
В изборния ден местните вече са приключили с работата си в морето, тъй като изваждат мрежите още преди отварянето на секциите.
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„При нас това е рутина. Те са извадили вече всички от морето“, обясни Димитър Янчев, който посочи, че гласуването е следващата стъпка след сутрешната работа.
Сталин Илиев е носител на отличието „Живо човешко съкровище“. Той направи любопитна аналогия между избирателите и рибата, като сравни хората с попчетата - един от най-тачените видове в морето преди години.
Попитан на какви риби би оприличил политиците, Илиев отговори: „Бих ги оприличил на пасажни риби – на тези, които минават и заминават. Не оставят следа“. По думите му хората вече са свикнали да бъдат търсени основно по време на избори.
Рибарят отправи и послание към бъдещия държавен глава. „Досега като че ли бяха пренебрегнати тези хора. Ще ми се след пет години, когато приключи мандатът на президента, хората да кажат: „На този човек сваляме шапка“, заяви Сталин Илиев.
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