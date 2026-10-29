Темата за помилванията се превърна в един от основните акценти в президентската кампания, но зад взаимните обвинения останаха на заден план въпроси за сигурността, наказателната политика и мястото на България в международните отношения. Това заяви в ефира на "Денят на живо" бившият председател на Народното събрание Михаил Миков, който понастоящем е част от Инициативния комитет „Йотова-Вълчев“.

Миков определи като популистки атаките срещу Йотова заради решенията ѝ за помилване. По думите му през двата мандата на президентската институция, в които тя е била вицепрезидент, са помилвани около 30 души.

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„Да ми казват: „Това са наркоразпространители“. А какви да са - духовници ли са? Аз съм сигурен, че и предишните президенти са помилвали убийци и такива хора. След това никой не казва на колко години са помилваните, никой не дава детайли за самия случай. Но това е една хубава дъвка за предизборната кампания“, заяви той.

Миков определи използването на темата като политически инструмент като неприемливо и обвини опонентите на Йотова, че разчитат на общественото възмущение, вместо да представят аргументирана позиция за наказателната политика. „Аз определено смятам, че това е връх на популизма, което не отива на хора с претенция за интелигентност, даже някаква превзета интелектуалност, с която се разграничават от другите граждани на републиката, когато по този начин се отнасят към наказателната репресия“, каза бившият вътрешен министър.

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По думите му в България наказанията за редица престъпления постоянно се увеличават, но това не означава автоматично, че престъпността намалява. „Виждате ли какво става в законодателството? Все по-тежка и по-тежка репресия, а постоянно растат случаите на определени престъпления. Медиите са пълни, включително в последните дни, с истории за деца, които убиват родителите си. И в този момент ти да помпаш по такъв доста долен начин обществените нагласи. Защо не предложат да се върне смъртното наказание? Тогава президентът какво - няма да ги помилва? Много гнусна кампания се разви по този повод с помилването“, заяви Миков. Според него обществото трябва да си даде сметка дали иска да върви към непрекъснато увеличаване на наказанията, или да търси по-ефективни начини за справяне с престъпността.

Миков призова кандидатите за президент да поставят във фокуса на дебатите войната между Русия и Украйна, дипломатическите възможности за прекратяването ѝ и позицията на България. Според него подобни въпроси са много по-важни за страната от личните нападки между кандидатите.

На въпрос дали сблъсъкът между тезите „мир чрез сила“ и „мир чрез преговори“ би бил подходяща тема за президентски дебат в България, Миков отговори положително. „България трябва да има позиции, и то на най-високо равнище, а хората трябва да видят кой каква позиция заема. Аз мисля, че много от нашите ястреби са пропуснали да прочетат Клаузевиц - класиката във военната стратегия, който казва, че войната е продължение на политиката с други средства. Респективно, мирът е продължение на войната с други средства“, коментира бившият вътрешен министър.

Миков подчерта, че според него дебатът не трябва да се ограничава до осъждането на военните действия, а трябва да включва и въпроса как политиката е довела до избухването на войната.

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В разговора беше засегната и ролята на правителството в президентската кампания, както и активността на премиера Радев в подкрепа на Йотова. Бившият председател на парламента посочи, че според него премиерът е можел да се включи по-активно, но подчерта, че отговорността не е само негова. „Мисля си, че партията „Прогресивна България“, една още формираща се структура, трябваше доста по-активно да се напрегне. Защото истината е, че резултатите на първия тур се дължат в най-висока степен - и това го признават повечето наблюдатели - на усилията на другата партия, извънпарламентарната в момента Българска социалистическа партия, която подкрепи кандидатурата на Йотова“, заяви бившият председател на Столетницата.

Миков заяви, че очаква Илияна Йотова да спечели балотажа. По отношение на възможните последици за правителството той коментира, че президентските избори са били използвани от „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ за политически атаки срещу кабинета. „Смятам, че господин Гюров и господин Кандев са заложници на една друга битка - не за президентската институция, а за битката в парламента“, коментира Миков.

Според него политическите формации трябва да обърнат повече внимание на проблемите извън големите градове и на ежедневието на хората. „Твърде слаба е подкрепата, виждате резултатите по градове извън София, Пловдив и Варна. Имам чувството, че от жълтите павета трудно се разбира животът на обикновения българин и е хубаво да се стигне до по-далечните места“, каза Миков.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов