МВР отчита активизиране на сигналите за изборни нарушения и опити за контролиран вот в дните преди втория тур на президентските избори. Полицията проверява както познати схеми, така и нови участници, като следи внимателно всяка постъпила оперативна информация.

Първият тур на изборите премина изключително спокойно и не се наблюдаваха такива практики, но лошото е, че в последните дни се активизират и все повече сигнали получаваме в тази посока, особено в подкрепа на една от двойките, заяви ресорният министър Иван Демерджиев пред журналисти.

Той призова политическите сили да запазят спокойния тон от първия тур и да не прибягват до порочни практики за набиране на подкрепа. „Не може гласове да се търсят и намират по този начин или някой да опитва да натрупа вот чрез търговия”, категоричен е Демерджиев.

Демерджиев обвърза вълната от бомбени заплахи с изслушванията си за полетите на Пеевски

По думите му полицията подхожда изключително прецизно към проверките, за да не се създава впечатление за безразборни или прекомерни действия по време на кампанията. Демерджиев уточни, че в много от случаите сигналите не намират потвърждение, но там, където се съберат данни за престъпление, служителите на реда действат решително. Освен познатите контингенти в изборната търговия, органите на реда наблюдават и нови лица, които до момента не са били известни на полицията.

Запитан за хода на разследванията срещу местни управници, вътрешният министър потвърди, че се очаква разширяване на кръга на обвиняемите лица. „Допускам да се увеличат обвиняемите, събрани са солидни доказателства, които се трупат все повече, а дейността е огромна по своите мащаби”, посочи Демерджиев. Той е категоричен, че институциите не делят кметовете по партийна принадлежност и не проверяват избирателно.

В отговор на въпроси за пътния травматизъм министърът заяви, че досега полицията е действала основно „на мускули”, за да компенсира липсата на цялостна национална политика. „В нормалните държави ролята на полицията е около 33%, а останалите близо 70 на сто са отговорност на други държавни и обществени институции”, отбеляза Демерджиев.

В момента МВР разработва цялостна стратегия съвместно с Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която да бъде приложена с хоризонт до 2027 г. По думите на министъра резултати от типа на европейските не могат да бъдат постигнати без реално подобряване на пътната инфраструктура, обновяване на маркировката и активно участие на стопаните на пътя и общините. Относно финансовата рамка за следващата година и заплатите в МВР Демерджиев уточни, че конкретните параметри по бюджета ще бъдат коментирани в началото на следващата седмица, когато проектът бъде финализиран.

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Редактор: Мария Барабашка