Общинският съвет в Горна Оряховица избра Петя Иванова за кмет на общината до края на мандат 2023–2027 г. Тя заема поста, след като в нейна подкрепа се обявиха 23-ма общинари, а трима се въздържаха. Досега Иванова беше длъжността заместник-кмет с ресор „Хуманитарни дейности и спорт“, съобщи кореспондентът на БТА във Велико Търново Николай Венков.

Тя каза, че поема кметската позиция не като лична привилегия, а като неотложен ангажимент към общината и нейните жители и допълни, че ще работи с темпа, зададен от предшественика ѝ Николай Рашков.

Снимка: БТА

До избора на нов кмет се стигна след предсрочното прекратяване на пълномощията на Рашков. На 22 октомври Общинската избирателна комисия (ОИК) взе това решение, след като бившият вече градоначалник подаде оставка.

Решението на ОИК беше докладвано на Централната избирателна комисия. В протокола е отразено, че не се налага да бъде изпращано предложение до президента за насрочване на нови избори, тъй като до редовния местен вот през есента на 2027 г. остава по-малко от година.

ОИК прекрати правомощията на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков

Припомняме, че Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица единодушно гласува за предсрочното прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков. Решението беше взето на извънредно заседание, ден след като той публично обяви, че се оттегля от поста.

Оттеглянето на Рашков идва след продължителен съдебен спор, започнал заради сделка с общински имоти. В началото на мандата си той подписал договор за продажба на терени на дружество, с което преди това бил свързан като съдружник и управител. Към момента на сделката фирмата вече била управлявана от майка му. Антикорупционната комисия установи конфликт на интереси, а впоследствие решението било потвърдено от Върховния административен съд.

Редактор: Цветина Петрова