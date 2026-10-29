Южна Корея продължава да обсъжда със САЩ възможностите за разполагане на сили в Ормузкия проток, пише БТА. Съветникът по националната сигурност на страната Уи Сон-лак заяви, че сред вариантите е изпращането на самолет за морски патрул.

По думите му Сеул все още разглежда различни възможности, но изпращането на бойни сили е изключено. Решението е в съответствие с по-ранно изявление на президента И Дже-мьон. Уи Сон-лак съобщи за продължаващите разговори с Вашингтон по време на парламентарен контрол.

Танкер беше ударен от снаряд в Персийския залив, екипажът е евакуиран

Междувременно Британската служба за морски търговски операции получила сигнал за инцидент в Ормузкия проток. Капитан на кораб съобщил, че е забелязал плавателен съд в пламъци на около 9 морски мили северно от Хасаб, Оман. Засега няма информация за състоянието на екипажа, нанесените материални щети или евентуалното въздействие върху околната среда.

Редактор: Ралица Атанасова