Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи за поредна атака срещу танкер в Персийския залив.

Плавателният съд бил ударен от снаряд от неустановен тип на 68 морски мили североизточно от саудитския град Джубайл, се посочва в изявлението, цитирано от „Ройтерс”. Всички членове на екипажа са в безопасност и са евакуирани. От агенцията уточняват, че към момента няма данни за замърсяване или нанесени щети на околната среда.

Експлозия и пожар на петролен танкер в Ормузкия проток (ВИДЕО)

По-рано днес Иран обяви, че голям петролен танкер се натъкнал на морска мина в Ормузкия проток, след което избухнала експлозия.

Вероятно става въпрос за два отделни инцидента, тъй като саудитският град Джубайл се намира на стотици километри северно от протока. От Британската организация за морски търговски операции засега не са коментирали втория случай.

Редактор: Мария Барабашка