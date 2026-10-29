Инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев обжалва пред Върховния административен съд решението на ЦИК по случая с призива на премиера Румен Радев за подкрепа на Илияна Йотова. Комитетът подаде и нов сигнал с искане публикацията да бъде свалена от официалния сайт на правителството.

ЦИК не установи нарушение по първия сигнал, като се позова и на това, че изявлението е направено преди началото на кампанията. Призивът „Нека да гласуваме за Илияна Йотова“ обаче остава на правителствения сайт и след старта на кампанията за балотажа, посочват от комитета. Именно за това е подаден вторият сигнал.

Поводът е публикуваното на 26 октомври изявление на министър-председателя Румен Радев, съдържащо пряк призив за подкрепа на Илияна Йотова и обвинения срещу Андрей Гюров. Изявлението е разпространено чрез Правителствената информационна служба, официалния сайт на Министерския съвет gov.bg и официалната Facebook страница на институцията.

На 28 октомври ЦИК не установи нарушение по първия сигнал. Сред мотивите на Комисията са, че премиерът е направил изявлението преди началото на кампанията за балотажа и извън държавно учреждение. Въпросът за използването на публичен ресурс вече е изпратен от ЦИК към Сметната палата.

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Инициативният комитет оспорва решението пред ВАС, защото случаят не се изчерпва с това кога и къде е говорил премиерът. В жалбата се посочва, че ЦИК не е разгледала отделно разпространението на призива за Йотова чрез официалните канали на правителството. ИК не приема и аргумента, че Радев не е участник в изборите - призивът за подкрепа на кандидат е агитация независимо кой го отправя.

Новият сигнал е за това, че публикацията остава на правителствения сайт и по време на кампанията за балотажа. Самата ЦИК посочва, че тя е започнала на 27 октомври в 19:40 ч. Към сигнала са приложени доказателства, че призивът за Йотова е достъпен и след този момент.

Позицията на комитета е, че датата на първоначалното публикуване не оправдава оставането на агитационния призив на сайта на правителството, след като кампанията вече е започнала. Официалните канали на Министерския съвет трябва да информират гражданите, а не да се използват за подкрепа на един от кандидатите.

С втория сигнал Инициативния комитет настоява ЦИК да установи дали има нарушение, да разпореди свалянето на публикацията и да провери кои длъжностни лица отговарят за публикуването и поддържането ѝ. Иска се и проверка за използването на публичен ресурс.

Инициативният комитет настоява за произнасяне в 24-часовия законов срок, предвид непосредственото наближаване на деня за размисъл и втория тур на президентските избори на 1 ноември.

„Позицията на Инициативния комитет е ясна: независимо кой управлява, официалните канали на държавата не бива да се използват за призиви в подкрепа на участник в изборите. ИК настоява ЦИК да приложи еднакъв стандарт към всички кандидати, да се произнесе по новите обстоятелства и да предотврати разпространението на спорното съдържание в деня за размисъл и изборния ден. Държавата не е предизборен щаб. Правилата трябва да важат еднакво за всички, включително за министър-председателя и за институциите, които ръководи", се казва в позиция на комитета.

Междувременно „Демократична България“ поиска оставките на членове на ЦИК.

„Между „Прогресивна България” и “Възраждане” има нова сглобка и членовете им в ЦИК трябва да си подадат оставките, след като вчера отказаха да установят нарушение при 105 подадени сигнали за призива на Румен Радев в подкрепа на Илияна Йотова от комуникационните канали на Министерски съвет“, заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов.

„ЦИК и по-точно членовете на „Прогресивна България” и „Възраждане”, между които има нова сглобка, дължат своите оставки. ЦИК не е просто дирекция на Министерски съвет. ЦИК не е продължение на изпълнителната власт и не трябва да прави точно това, което му кажат Радев и Йотова. Тези органи следва да са независими. ЦИК се грижи за честността на изборите, а не за комфорта и спокойствието на самозабравила се изпълнителна власт. Затова - оставки на членовете на ЦИК от „Прогресивна България” и „Възраждане””, категоричен бе Божанов.

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Редактор: Габриела Павлова