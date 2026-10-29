Все още няма окончателен победител на парламентарните избори в Израел, след като нито един от двата политически блока не успя да си осигури необходимите 61 места за мнозинство. Според председателя на Българския културен център в Израел Рина Бакалов евентуално повторение на вота няма да доведе до изненадващ резултат и едва ли ще се стигне до такъв сценарий. „Има силно разочарование в Израел, при условие че близо 80% от населението гласува. И въпреки всичко няма мнозинство. Ще бъде много трудно да се създаде правителство, но решението е да не се повтарят избори, тъй като те няма да доведат до нищо ново“, коментира тя в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите на Бакалов изходът от политическата ситуация е двата блока да започнат преговори и да опитат да съставят правителство, вероятно с по-широко участие. Това обаче ще бъде трудно заради позициите на отделните партии: „Едните не искат да седнат заедно с арабските партии, които този път се активираха още повече. Те имат над 82% участие и съгласували, но нито един от двата блока не е 100% съгласен да влезе заедно с някои от арабските партии“. Бакалов обясни, че в левия лагер има формации, които не са готови да участват в правителство с Бенямин Нетаняху, докато от десния блок не са склонни на сътрудничество с религиозните партии.

Няма ясен победител на изборите в Израел

Сред обсъжданите варианти е коалиция между части от двата блока. „Може да се намери някакъв компромис в модела на ротации - например през първите две години начело да застане партията на Нетаняху, след което да има ротация с лявото пространство“, обясни Бакалов. Тя обаче подчерта, че подобна договорка трудно би получила подкрепа, тъй като има недоверие към ротационния модел.

Бакалов коментира и възможността за нова ескалация на конфликта с Иран. По думите ѝ първоначално изявленията на израелския премиер за елиминиране на заплахата от Иран са били възприемани като част от предизборната кампания, но вече се говори за възможен нов военен цикъл. „Нищо не се знае, има подготовка за такова нещо, което се разбира. Чака се да минат и изборите в Щатите“, посочи тя. Бакалов допълни, че Саудитска Арабия се опитва да продължи преговорите, за да не се стигне до нов военен конфликт.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова