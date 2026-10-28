„Човек на годината“ отличава хора, организации и граждански инициативи, които защитават човешките права и демократичните принципи. Фокусът на тазгодишната кампания е демокрацията и необходимостта тя да бъде защитавана. „Всяка година до нас достигат все повече истории на най-различни хора от различни краища на страната, които вършат различни неща“, разказа Надежда Цакулова от Българския хелзинкски комитет в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS. Тя уточни, че не може да определи дали гражданската активност нараства, или популярността на инициативата води до повече номинации, но броят им се увеличава всяка година.

По думите на Цакулова демокрацията е под натиск в световен мащаб, а това се вижда и в данните за броя на хората, живеещи в демократични и авторитарни общества. „За съжаление, през последните няколко години сферата на демокрацията се свива непрекъснато“, посочи тя. Според нея свободите не са даденост и трябва да бъдат отстоявани всеки ден, включително чрез действията на хората в собствената им професионална и обществена сфера.

68 медала за България: Наградиха учениците ни с отличия от международни олимпиади

Инициативата търси както отделни активисти, така и организации, журналисти, хора с активна гражданска позиция и създатели на дигитално съдържание, които работят по правозащитни теми. От миналата година с подкрепата на УНИЦЕФ България има и специална категория за защитник на правата на детето. Цакулова отбеляза, че правата на децата и жените са сред засегнатите при отстъплението от демократичните ценности. „Няма незначителни усилия. Различните хора допринасят по различен начин в различна сфера“, подчерта тя. По думите ѝ дори самата номинация е признание, че усилията на даден човек са били видени и оценени.

Номинации могат да се подават чрез сайта на инициативата „Човек на годината“, където има специален формуляр, както и с писмо до организаторите. Цакулова призова хората да използват възможността да отличат онези, които променят средата около себе си. „Мен лично ме радва, че хората виждат смисъл да разказват за нещо хубаво и важно за тях, което някой друг е сторил“, каза тя. Наградите ще бъдат връчени на 10 декември - Международния ден за правата на човека.

Повече вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова