Испания ще обяви тридневен национален траур след тежката железопътна катастрофа , при която загинаха най-малко 64 души. Това съобщи премиерът Педро Санчес, след като страната беше разтърсена от втори смъртоносен сблъсък между високоскоростни влакове от началото на годината.

„Цяла Испания е в траур“, заяви Санчес от мястото на трагедията в централната област Кастилия-Ла Манча. Испанският премиер подчерта, че е неприемливо за страна като Испания да преживее две подобни железопътни катастрофи в рамките на една година.

Министърът на транспорта Оскар Пуенте съобщи, че според първоначалната информация до катастрофата се е стигнало, след като на един от влаковете било разрешено да потегли въпреки техническа повреда, заради която движението на всички композиции в участъка първоначално било спряно.

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„Решението движението да бъде възобновено, докато системата все още не е била възстановена, е взето от контролния център. Това решение е взето при обстоятелства, които от наша гледна точка са необясними“, заяви Пуенте.

По-рано властите съобщиха, че основната версия за причината за инцидента е човешка грешка. Катастрофата е станала по високоскоростната линия Мадрид-Севиля между влак на частния оператор Iryo и композиция на държавната компания Renfe.

Има и множество ранени. Спасителните и медицинските екипи продължават работа на място, а болници в Кастилия-Ла Манча и Мадрид освободиха легла в интензивните отделения и операционни зали за пострадалите.

Редактор: Ивета Костадинова