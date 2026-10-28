Снимка: БГНЕС/ЕПА
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Инцидентът станал в провинция Толедо
Множество загинали и ранени при тежка железопътна катастрофа в Испания, съобщава Sky News, позовавайки се на местните власти. Два високоскоростни влака са се сблъскали в провинция Толедо. Според данни на ABC жертвите са 50, Sky News твърди, че са 39, а El Pais - 30.
Инцидентът станал малко след 10 ч. българско време между градовете Лос Йебенес и Урда, в централната част на страната.
СНИМКИ ОТ МЯСТОТО НА КАТАСТРОФАТА ВИЖТЕ ТУК
Vídeos del accidente, escalofriante https://t.co/Cx2RkJZK14 https://t.co/1KxcW1o57Q— Forocoches (@forocoches) October 28, 2026
Говорителят на правителството на испанската автономна област Кастилия-Ла Манча Естер Падиля заяви, че със сигурност броят на жертвите ще се увеличи.
Тя уточни, че при катастрофата са се ударили машините Iryo 7076, в която пътували 146 души и високоскоростната AVE 2080 с 397 пътници на борда.
Влакова катастрофа в Испания взе десетки жертви, над 150 души са ранени
Imagenes in situ del accidente entre dos trenes de alta velocidad a la altura de Urda. https://t.co/vlPhzMR7h0— Julius Master ✠ (@juliusmasteroso) October 28, 2026
Според El Pais, който се позовава на очевидци, два вагона дерайлирали и паднали по насип край железопътната линия. Все още не е ясно защо двата влака са се намирали на една и съща линия.
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Испанският железопътен инфраструктурен оператор Adif съобщи, че движението по високоскоростната линия Мадрид - Андалусия е преустановено.
🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo. Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK— Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026
„Единият влак е удари другия отзад“, посочват от оператора в публикация в социалната мрежа X.
⚠️Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes.— INFOAdif (@InfoAdif) October 28, 2026
DIRECTO | Los primeros indicios apuntan a que el AVE de Renfe ha alcanzado al tren Iryo por detrás, lo que ha provocado el descarrilamiento de los vagones. Sigue la última hora en directo https://t.co/XpTNvYQGdD https://t.co/2IlZ4yPOPB— EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026
Испанският премиер Педро Санчес и други членове на правителството, както и представители на опозиционните партии отмениха планираните за днес ангажименти, за да следят отблизо развитието на ситуацията и последиците от катастрофата.
В публикация в социалната мрежа X Санчес изрази съпричастност и подкрепа към всички пострадали и техните семейства. „Потресен съм... Поддържам постоянна връзка с министъра на транспорта и с председателя на регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча“, написа той.
Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026
Премиерът добави, че екипите на спешните служби работят на място, за да окажат помощ на засегнатите и да гарантират тяхната безопасност в координация с всички компетентни институции.
Председателят на Европейската комисия Урусла фон дер Лайен изрази искрени съболезнования към семействата на загиналите в инцитента. „Днес цяла Европа скърби заедно с вас“, написа тя в социалната мрежа Х.
Редактор: Цветина Петкова
Just received the devastating news from Toledo on the collision of two high-speed trains. My heart goes out to the victims’ families and loved ones. Today, Europe mourns with you.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 28, 2026
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