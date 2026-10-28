Инцидентът станал в провинция Толедо

Множество загинали и ранени при тежка железопътна катастрофа в Испания, съобщава Sky News, позовавайки се на местните власти. Два високоскоростни влака са се сблъскали в провинция Толедо. Според данни на ABC жертвите са 50, Sky News твърди, че са 39, а El Pais - 30.

Инцидентът станал малко след 10 ч. българско време между градовете Лос Йебенес и Урда, в централната част на страната. 

СНИМКИ ОТ МЯСТОТО НА КАТАСТРОФАТА ВИЖТЕ ТУК

Говорителят на правителството на испанската автономна област Кастилия-Ла Манча Естер Падиля заяви, че със сигурност броят на жертвите ще се увеличи. 

Тя уточни, че при катастрофата са се ударили машините Iryo 7076, в която пътували 146 души и високоскоростната AVE 2080 с 397 пътници на борда.

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Според El Pais, който се позовава на очевидци, два вагона дерайлирали и паднали по насип край железопътната линия. Все още не е ясно защо двата влака са се намирали на една и съща линия.

влакСнимка: ЕПА/БГНЕС

Испанският железопътен инфраструктурен оператор Adif съобщи, че движението по високоскоростната линия Мадрид - Андалусия е преустановено.

„Единият влак е удари другия отзад“, посочват от оператора в публикация в социалната мрежа X.

Испанският премиер Педро Санчес и други членове на правителството, както и представители на опозиционните партии отмениха планираните за днес ангажименти, за да следят отблизо развитието на ситуацията и последиците от катастрофата.

В публикация в социалната мрежа X Санчес изрази съпричастност и подкрепа към всички пострадали и техните семейства. „Потресен съм... Поддържам постоянна връзка с министъра на транспорта и с председателя на регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча“, написа той.

Премиерът добави, че екипите на спешните служби работят на място, за да окажат помощ на засегнатите и да гарантират тяхната безопасност в координация с всички компетентни институции.

Председателят на Европейската комисия Урусла фон дер Лайен изрази искрени съболезнования към семействата на загиналите в инцитента. „Днес цяла Европа скърби заедно с вас“, написа тя в социалната мрежа Х.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Sky News, El Pais, ABC.ES

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