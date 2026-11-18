„С 1 млрд. евро са се увеличили средствата за Министерството на регионалното развитие между представянето на бюджета в УНСС и внасянето му в парламента". За това сигнализира депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров в ефира на „Здравей, България“.

По думите му на 7 ноември Гълъб Донев и Румен Радев са представили бюджета в УНСС. В проекта били заложени 1,5 млрд. евро ангажименти за регионалното министерство. Само девет дни по-късно, при внасянето на бюджета в Народното събрание, сумата вече била с 1 млрд. евро по-висока. „Няма никакъв мотив за тези действия, има и други промени, без отново никакъв коментар“, заяви Димитров. Той обясни, че е попитал управляващите дали са започнали нови проекти, които да обяснят увеличението, но не е получил отговор.

Според депутата подобни промени трябва да бъдат придружени от ясни обяснения и обосновка. Той предупреди, че при липса на прозрачност се стига до безконтролно харчене, което поставя под въпрос и възможността за овладяване на бюджетния дефицит.

Димитров коментира и прогнозата на Европейската комисия за състоянието на българските публични финанси. По думите му оценката показва, че страната не се справя с ограничаването на дефицита. Той изрази притеснение и от забавянето на икономическия растеж, както и от политиката на управляващите за увеличаване на данъците и въвеждане на нови налози.

Депутатът заяви, че от „Демократична България“ ще предложат промени, с които дефицитът в бюджета за 2027 г. да бъде свален под 3%, без да се увеличават данъците и без да се ограничават социалните плащания.

Целия разговор гледайте във видеото.