Порой в турския егейски курортен град Бодрум наводни улици и булеварди, затруднявайки движението, а няколко автомобила останаха блокирани на пътя, съобщава турската телевизия „Си Ен Ен - Тюрк“. Проливният дъжд, придружен от гръмотевици, започна в сутрешните часове и продължава с прекъсвания.

Заради интензивните валежи, особено в квартал Конаджък, на места трафикът бе на път да спре напълно, а три автомобила останаха напълно блокирани.

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Метеоролозите предупредиха предварително за очаквани проливни дъждове в окръг Мугла, където се намира Бодрум, и околностите. Ново усилване на валежите се очаква и в Истанбул през вечерните часове. На места в града количеството валежи може да достигне 40 литра на квадратен метър, предупреди турската метеорологична служба. Очаква се дъждовното време да се задържи с прекъсвания до края на седмицата, като валежите постепенно ще спрат през почивните дни.

За окръг Мугла е в сила оранжев код за валежи, а за други 18 окръга е обявен жълт код. Особено интензивни се очаква да бъдат валежите в западната част на Егейския регион и в западната част на Средиземноморския регион на страната. Има риск от наводнения в Измир и Анталия, а край бреговете на Анталия и Чешме е възможно да се образуват торнада.

Вчера в съседния на Мугла окръг Анталия торнадо причини смъртта на четирима души, а един човек бе ранен, съобщиха местните власти. Вятърът повали фургони на строителен обект в района на Кепез. Двама работници загинаха на място, а други двама починаха в болница.

Редактор: Цвета Лазаркова