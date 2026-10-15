Мощни бури предизвикаха сериозни наводнения в Гърция и Турция.

Ситуацията в Турция

Проливни дъждове отнеха живота на двама души в Турция. 14-годишно момче загина от токов удар, след като стъпило във вода в Истанбул в сряда. 34-годишен мъж се е подхлъзнал и паднал, докато се е опитвал да премине през водите, залели квартал "Аязага" в Саръйер, удряйки главата си в тротоара. Граждани са се притичали на помощ и го извадили от водата. По-късно обаче той е починал.

Дъждът наводни домове и търговски обекти, блокираха автомобили и наложиха затварянето на училища в Турция. Под вода бяха още пътища, подлези, метростанции и сгради в Истанбул. Отнесени бяха и паркирани автомобили, а други превозни средства останаха блокирани.

Водата проникнала и в части от Капалъ чаршъ и Египетския пазар – две от най-известните туристически забележителности на Истанбул. Река Кягътхане излязла от коритото си, което довело до временно затваряне на пътния тунел Кягътхане–Пиялепаша. В северния квартал "Саръйер" водата нахлула в жилища и търговски обекти, а автомобили останали блокирани по улиците.

По информация на местните власти са получени над 3 хиляди сигнала за наводнения, свлачища, паднали дървета и срутени стълбове, наводнени автомобили, жилища и работни офиси.

Поройните валежи причиниха хаос и във въздушния трафик на летище "Истанбул" и на летище "Сабиха Гьокчен" на азиатския бряг на мегаполиса. Общо 46 самолета не са успели да кацнат в Истанбул и са били пренасочени към други летища в Турция и в чужбина, информира вестник "Биргюн". Вчера във вечерните часове летище "Сабиха Гьокчен" е било затворено за полети. Някои от самолетите са кръжали във въздуха, два са били пренасочени към България, един за Техеран и един за Атина. След полунощ част от полетите са били възобновени, но се препоръчва на пътниците, които ще пътуват, да се информират предварително за евентуални промени.

Областната управа в Истанбул отмени присъствените занятия в държавните и частните учебни заведения и обяви административен отпуск за определени категории държавни служители. От 21:00 ч. на 14 октомври до второ нареждане е забранено движението на мотоциклети и други подобни двуколесни превозни средства.

DRAMATIC RESCUE: Video shows woman being pulled to safety after being swept away by powerful floodwaters in Istanbul, Turkey https://t.co/7dpkpYGbOg — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 15, 2026

Заради проливните дъждове се наложи изпращането на много екипи и в Анталия. Усложнена е обстановката и в градовете Коджаели, Сакария и Ялова, които спадат към района Мармара. Отменени са учебните занятия в тези градове, обявен е административен отпуск за държавните служители в затруднено положение.

По данни на Центъра за координация при бедствия (AKOM) обстановката остава усложнена. Създаден е кризисен щаб.

Спасителни екипи с над 8 хиляди служители и над 2 хиляди специализирани машини са мобилизирани за справяне с причинените бедствия. От снощи е въведена забрана за движение на мотоциклети, както и за всякакви двуколесни превозни средства. Валията на Истанбул Давут Гюл в изявление за медиите призова гражданите да не излизат навън, както и да не ползват личните си автомобили.

Тепърва ще се изчисляват щетите. Очаква се валежите да продължат днес и до края на тази седмица.

Ситуацията в Гърция

Мощни бури удариха страната на няколко места. Обстановката вече се нормализира.

Пострадали са тежко Евбея и Скиатос. Прииждащата вода е отнесла паркирани автомобили в морето. Няма пострадали на островите. На Евбея прелели реки нанесоха щети на пътната инфраструктура и заляха земеделски площи. На Скиатос отломки блокираха пътища.

Снимка: Стопкадър

Червен код е обявен и за днешния ден. Издадено е предупреждение и за Халкидики, в Северна Гърция.

В сряда проливните дъждове предизвикаха тежки наводнения на остров Родос, блокираха пътища и нарушиха транспортните връзки.

🚨 Severe flooding has triggered a 112 emergency alert on the Greek island of Rhodes. Authorities advise restricting travel to essential journeys only. The Archangelos–Malona road is closed, Faliraki buses are cancelled, and rescue teams are active. https://t.co/hqeJZwCKWy — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 14, 2026

За около шест часа и половина са паднали 202 милиметра дъжд. Един мъж загина, след като автомобилът му беше повлечен от поройните води и отнесен в морето край гръцкия остров Родос. Силните бури предизвикаха огромни наводнения и сериозни транспортни затруднения на острова. По данни на гръцката брегова охрана силните водни течения са повлекли във водата четири автомобила.

Graves inundaciones afectan κακοκαιρία , Grecia https://t.co/TkmAPH65TV — Alertageo (@alertarojanot) October 14, 2026

Бури връхлетяха Гърция, наводниха домове и пътища и нарушиха движението на фериботите

Наводнения блокираха пътища и нарушиха транспорта. Бурята предизвика сериозни затруднения в различни части на Родос. Властите затвориха пътни участъци в няколко района. Част от пътя, свързващ Архангелос и Малонас, също беше затворена, след като голяма скала падна върху пътното платно и повреди настилката и предпазните ограждения.

🚨🌊 The Greek island of Rhodes has declared a state of emergency. The fire service is getting dozens of calls to pump water out of flooded homes and to help drivers stuck in their cars. https://t.co/ZjnHib5u7p — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 14, 2026

Кметът на Родос призова жителите да избягват ненужните пътувания. Той предупреди хората да не се опитват да преминават през наводнени пътища и потоци нито с автомобили, нито пеша.

Над 260 милиметра дъжд са измерени на острова. По данни на Националната обсерватория на Атина към обяд на 14 октомври метеорологичната станция на Родос е регистрирала общо 264 милиметра валежи. От тях 202 милиметра са паднали за около шест часа и половина.

Заради неблагоприятните метеорологични условия училищата и общинските спортни съоръжения на острова бяха затворени. Част от местните автобусни линии също преустановиха работа.

Редактор: Цветина Петрова