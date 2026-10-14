Властите в цяла Гърция остават в състояние на повишена готовност, след като проливни дъждове, гръмотевични бури и ураганни ветрове удариха няколко региона. Лошото време причини наводнения и щети на остров Скиатос и наруши движението на фериботите.

Придошлите води отнесли два паркирани автомобила на Скиатос, където са наводнени редица пътища и магазини, а домове и бизнеси са понесли щети, съобщи кметът Тодорис Дзумас. Общината планира да поиска на острова да бъде обявено извънредно положение. В сряда сутринта до жителите беше изпратено официално предупреждение.

Бури и градушки причиниха щети в няколко района на Гърция

Противопожарната служба е получила 38 сигнала от района на Атина в периода от вторник вечерта и 6:00 ч. в сряда. Извършени са девет операции по отводняване и са премахнати 15 паднали дървета.

На остров Евия, намиращ се близо до Атина, властите получили 20 сигнала, премахнали са 19 паднали дървета и са разчистили един път.

Училищата и детските градини в островните групи на Цикладите и Додеканезите, както и на Евия и островите Скиатос и Скопелос, остават затворени в сряда.

Националната метеорологична служба прогнозира проливни дъждове и гръмотевични бури, с възможни градушки в голяма част от страната, особено в крайбрежните и морските райони. Очаква се най-тежко засегнати да бъдат Евия, Североизточен Пелопонес, източната част на Централна Гърция (включително Атина), Халкидики, Спорадите, Крит и Додеканезите.

Очаква се североизточните ветрове в северно Егейско море да достигнат скорост от 62-74 км/ч, докато за северните ветрове в останалата част на Егейско море и източната континентална част на Гърция прогнозата е за 49-74 км/ч. Поривите могат да достигнат 90-100 км/ч или повече, преди ветровете леко да отслабнат в следобедните часове.

Фериботите, които отплават от пристанищата Пирея и Лаврио, са временно спрени, докато сутрешните курсове от Рафина се очакваше да се изпълняват нормално.

Генералният секретариат за гражданска защита призова жителите в засегнатите райони да следват официалните указания и да вземат предпазни мерки срещу наводнения и други опасности.

Прогнозите за температурите са да достигнат 16-18 градуса по Целзий в централната и северната континентална част на Гърция и 19-22 градуса в останалите райони, като ще се повишат до 23-24 градуса в западните континентални райони и Додеканезите. В Атина се очакват температури от 14 до 19 градуса.

Редактор: Мария Барабашка