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Според прогнозата времето ще се подобри в събота
Гръмотевични бури, градушки и силни пориви на вятъра причиниха щети днес на няколко места в Гърция, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, цитирана от кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров.
Интензивната буря засегна и област Атика, включваща столицата Атина. Локални наводнения на улици са регистрирани в два района на западната част на града. Няма данни за пострадали хора.
В град Макрикоми, в Централна Гърция, силният вятър е откъснал покривна конструкция, която е паднала до намиращия се в близост магазин и е повредила паркирани автомобили. Няма данни за пострадали.
Θύελλα και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κεραυνός πέφτει μέσα στην πίστα— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) July 24, 2026
Βίντεο : Παναγιώτης Σταματάκης pic.twitter.com/qIeolfxrsn
В област Фтиотида, Централна Гърция, има подадени сигнали за паднали дървета и повредени земеделски култури.
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Предупреждения чрез системата за спешни известия 112 са изпратени до жителите на Лариса и Магнисия в област Тесалия, както и на островите от архипелага Северни Споради, Евбея и Скирос. Гражданите са призовани да ограничат неналожителните пътувания.
По данни на метеорологичната служба на сушата и морето са регистрирани и множество мълнии. Според прогнозата времето ще се подобри в събота.Редактор: Цветина Петрова
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