Снимка: iStock
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Администрацията на Тръмп поиска от Върховния съд да спре преброяването на над 20 000 бюлетини в Калифорния
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Само часове след спешно искане на администрацията на Доналд Тръмп, Върховният съд на САЩ отказа да спре преброяването на спорни бюлетини в Калифорния. Искането засяга над 20 000 регистрирани избиратели, за които федералните власти подозират, че нямат американско гражданство.
Съдът отхвърли искането, без да посочи мотиви и без да изисква отговор от властите в Калифорния. Те оспорват достоверността на данните и предупреждават, че така могат да бъдат засегнати хора, които имат право на глас.
Губернаторът на Калифорния приветства решението, а администрацията на Тръмп обяви, че ще продължи да търси правни възможности.
Редактор: Ина Григорова