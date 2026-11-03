Само часове след спешно искане на администрацията на Доналд Тръмп, Върховният съд на САЩ отказа да спре преброяването на спорни бюлетини в Калифорния. Искането засяга над 20 000 регистрирани избиратели, за които федералните власти подозират, че нямат американско гражданство.

Съдът отхвърли искането, без да посочи мотиви и без да изисква отговор от властите в Калифорния. Те оспорват достоверността на данните и предупреждават, че така могат да бъдат засегнати хора, които имат право на глас.

Губернаторът на Калифорния приветства решението, а администрацията на Тръмп обяви, че ще продължи да търси правни възможности.