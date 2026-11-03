Дългогодишният проблем с издаването на визи за турските туристи е на път да бъде решен. България увеличава капацитета на консулските си служби и подготвя нова електронна система за записване на часове. Целта е да се обработват два пъти повече заявления и значително да се съкрати времето за обслужване. Това съобщи министърът на туризма Илин Димитров след среща с турския си колега Мехмет Нури Ерсой по време на туристическото изложение World Travel Market в Лондон, на което страната ни има щанд, представящ България.

„Благодарение на добрата ни работа с министъра на външните работи, а и с подкрепата на премиера, имаме увеличен щат на консулските служби. Предстои и внедряването на софтуер, който ще облекчи процеса по записване на часове. Очакваме да можем да обработваме два пъти повече желаещи за туризъм в България“, обясни за NOVA Димитров.

Новата система за резервация на часове предстои да бъде тествана. Мерките са резултат от съвместната работа на Министерството на туризма, Министерството на външните работи и останалите компетентни институции.

Турция е сред важните пазари за българския туризъм. За първите осем месеца на 2026 г. в местата за настаняване у нас са регистрирани близо 192 хиляди турски туристи, а общият брой посещения на турски граждани достига около 746 хиляди, пояснават още от ресорното министерство.

Двамата министри обсъдиха и разработването на общи туристически маршрути, свързани с културно-историческото наследство и кулинарните традиции.

В първия ден на изложението, министър Илин Димитров проведе редица срещи с чуждестранни туристически министри сред които тези на ОАЕ и Гърция.

България и Гърция подготвят нов тригодишен план за сътрудничество в туризма за периода 2027–2029 г., стана ясно още след среща с гръцкия министър на туризма Олга Кефалояни. Двете страни обсъждат общи туристически пакети и рекламни кампании за привличане на посетители от далечни пазари.

„С Гърция имаме много добър диалог. Работим по задълбочаване на сътрудничеството – общи пакети между двете страни за туристи от далечни дестинации“, заяви Димитров.

Снимка: Министерството на туризма

Друга инициатива е организирането на международен маратон във Варна с участието на TUI – един от най-големите европейски туроператори. Събитието е планирано за средата на май и се очаква да привлече над 10 хиляди туристи.

„Очакваме събитието да бъде равностойно на маратона на Wizz Air в София. Тоест да имаме над 10 хиляди туристи в средата на май. Това практически ще бъде началото и на летния ни сезон. Искаме да го изтеглим максимално много“, посочи пред NOVA министърът.

По думите на министър Димитров интересът към България като туристическа дестинация се засилва.

„Впечатленията ми са добри. Интересът към България се засилва. За това говорят и всички данни, които получаваме за ръстове в ранните записвания. За много засилен интерес към нашата страна, което всъщност е нашата цел“, коментира той.

Страната ни участва в World Travel Market 2026 с национален щанд от близо 400 кв. м и 28 туристически компании, сдружения и общини. За първи път България представя интерактивна мултимедийна инсталация с обекти от културно-историческото наследство, сред които Рилският манастир, Казанлъшката гробница и Старият град на Несебър.

Международното изложение в Лондон събира над 4000 изложители от 182 държави и е сред водещите световни форуми за туристическия сектор.